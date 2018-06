Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi sur la non-double imposition et la prévention de l’évasion fiscale entre le Maroc et l’Azerbaïdjan

jeudi, 14 juin, 2018 à 17:13

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de loi N° 41.18 portant approbation de la convention relative à la non-double imposition et à la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu entre le Royaume du Maroc et la République d’Azerbaïdjan, signée le 5 mars 2018 à Bakou, présenté par la Secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.