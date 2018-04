Le dernier rapport de “Reporters sans frontières” sur le Maroc est “inéquitable” et manque d’une vision équilibrée et précise (M. El Khalfi)

jeudi, 26 avril, 2018 à 18:29

Rabat – Le dernier rapport de l’organisation “Reporters sans frontières” (RSF) sur la réalité de la liberté de la presse au Maroc est “inéquitable” et manque d’une vision “équilibrée et précise”, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.