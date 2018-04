Le gouvernement accorde un intérêt particulier au dossier de l’eau (M. El Othmani)

vendredi, 27 avril, 2018 à 20:57

Rabat – Le gouvernement accorde un intérêt particulier à l’eau potable et à l’eau d’irrigation et œuvre afin d’exécuter les instructions de SM le Roi Mohammed VI qui souligne le caractère vital et prioritaire de cette question, a affirmé, vendredi, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.