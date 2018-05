Le gouvernement adopte un projet de décret fixant les conditions et modalités d’étiquetage des produits alimentaires

jeudi, 3 mai, 2018 à 19:01

Rabat -Le conseil de gouvernement a adopté jeudi le projet de décret N° 2.18.44 modifiant et complétant le décret N° 2-12-389 fixant les conditions et modalités d’étiquetage des produits alimentaires, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.