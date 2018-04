Le gouvernement déterminé à développer l’action des centres régionaux d’investissements (M. El Othmani)

jeudi, 26 avril, 2018 à 15:47

Rabat – Le gouvernement est déterminé à développer l’action des Centres régionaux d’investissement (CRI) afin d’en faire un levier au service des entreprises, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Othmani a indiqué que la vision au sujet de la réforme des CRI, qu’il a présentée la semaine dernière devant SM le Roi Mohammed VI, porte sur les mesures de développement de ces Centres et de renforcement de leur rôle au service des entreprises, particulièrement les PME.

Il sera procédé, sur la base de cette vision et selon un plan d’action clair, à la mise en oeuvre de cette réforme relative aux CRI durant l’actuelle législature, particulièrement à travers l’adoption d’un projet de loi visant à transformer ces centres en des établissements publics, a-t-il poursuivi, ajoutant que les CRI seront non seulement un levier au service des entreprises, mais devront aussi permettre de remédier à la problématique de l’emploi et du chômage.

Dans ce sens, M. El Othmani a fait savoir que le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ainsi que l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) vont procéder vendredi à la signature d’une Charte relative à la mise en oeuvre du Plan national de l’emploi qui prévoit l’intégration de la dimension territoriale et régionale dans l’emploi.

Tout en qualifiant ce plan de multidimensionnel, le Chef du gouvernement a souligné que la résolution des problématiques liés à l’emploi, aux PME et à l’investissement ne se fera qu’au niveau territorial, en raison des spécificités de chaque région et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre de la régionalisation avancée, laquelle exige la prise d’une série de mesure.