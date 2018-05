Le gouvernement déterminé à poursuivre l’approche adoptée depuis son investiture qui se résume dans le slogan “Ecoute et réalisations”

jeudi, 10 mai, 2018 à 20:09

Rabat – Le gouvernement est déterminé à poursuivre l’approche qu’il a adoptée depuis sa nomination et son investiture, il y a un an, et qui se résume dans le slogan “Ecoute et réalisations”, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du Gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.