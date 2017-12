Le gouvernement oeuvre de manière continue pour la réalisation des programmes concernant la ville de Jerada (M. El Khalfi)

jeudi, 28 décembre, 2017 à 16:55

Rabat – Le gouvernement est très préoccupé par la question de la ville de Jerada à l’instar des autres régions du Royaume et oeuvre de manière continue pour la réalisation des projets en cours, et ce dans le cadre d’un suivi direct et minutieux, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.