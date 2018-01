Le Maroc a adopté une stratégie énergétique basée sur la développement des énergies renouvelables et le renforcement de l’intégration régionale (Rebbah)

dimanche, 14 janvier, 2018 à 17:22

Abu Dhabi – Depuis 2009, le Maroc a adopté, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, une stratégie énergétique basée essentiellement sur le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la consolidation de l’intégration régionale avec les pays arabes, européens et ceux de l’Afrique subsaharienne, a indiqué, samedi à Abu Dhabi, le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah.