Le Maroc a été ferme vis-à vis des manœuvres provocatrices et désespérées du polisario avec la complicité de l’Algérie

vendredi, 25 mai, 2018 à 16:39

Rabat – Le Maroc a fait montre de fermeté vis-à vis des manœuvres provocatrices et désespérées des séparatistes du “polisario” avec l’appui et la complicité de l’Algérie, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.