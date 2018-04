Le Maroc dispose des structures, des lois et des institutions garantissant à tous ses citoyens la liberté d’expression et de manifestation (M. Bourita)

vendredi, 20 avril, 2018 à 16:19

Rabat – Le Maroc dispose des structures, des lois et des institutions lui permettant de garantir à tous ses citoyens la liberté d’expression et de manifestation, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.