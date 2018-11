Le Maroc et la Belgique partagent les valeurs inhérentes au dialogue et à la tolérance

mercredi, 7 novembre, 2018 à 12:10

Rabat – Le Maroc et la Belgique, qui ont en commun les valeurs inhérentes au dialogue et à la tolérance, sont pleinement conscients des richesses que constitue la diversité des cultures, a indiqué mercredi à Rabat le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi.