Le Maroc et l’Arabie Saoudite examinent les moyens de consolider la coopération judiciaire

mercredi, 2 mai, 2018 à 9:58

Dans son rapport, la MANUL précise que trois hommes et un garçon ont perdu la vie, 19 hommes, cinq femmes et trois enfants ont été blessés. Le rapport souligne que ces violences étaient dues aux bombardements, coups de feu, et explosifs laissés depuis la guerre de 2011 ayant conduit à la chute du régime de Mouammar Kadhafi.