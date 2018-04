Le Maroc poursuivra ses efforts de solidarité avec ses frères du Mouvement des non-alignés (Mme Boucetta)

jeudi, 5 avril, 2018 à 19:01

Bakou- Le Maroc poursuivra ses efforts de solidarité et de développement avec ses frères du Mouvement des non-alignés, et ce afin de renforcer la coopération pour la paix et la prospérité, a souligné, jeudi à Bakou à Azerbaïdjan, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.