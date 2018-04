Le Maroc prêt à partager avec les partenaires africains son expérience en matière de politique migratoire (M. Bourita)

mardi, 10 avril, 2018 à 9:52

Johannesburg – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a exprimé la disposition du Maroc à partager avec ses partenaires africains son expérience dans le domaine de la migration.

«Le Maroc se tient prêt à partager avec les autres pays africains son expérience nationale réussie après six ans de la mise en œuvre de la politique sur la migration et l’asile», a dit M. Bourita dans une interview publiée dans un rapport sur le CPS élaboré par l’Institut des études sécuritaires (ISS, basé à Pretoria, Afrique du Sud).

Le Maroc demeure un ardent défenseur de la coopération interafricaine, a rappelé le ministre, soulignant qu’une action conjointe sur la question de la migration peut être un point de départ pour mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme au profit du continent, dans le cadre de processus pertinents, en particulier le processus de Rabat.

Et d’ajouter que le choix porté sur Sa Majesté le Roi Mohammed VI comme leader de l’UA sur la question de la migration lors du 28è sommet de l’UA «n’est pas le fruit du hasard».

Ce choix constitue une reconnaissance du rôle pionnier du Souverain dans l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale humanistique sur la migration, a-t-il dit.

Sous la conduite de Sa Majesté le Roi, un large processus inclusif de consultation a été lancé pendant une année avec les pays africains, la commission de l’UA, les communautés économiques régionales et les acteurs pertinents, a-t-il rappelé, soulignant que ce processus a été couronné par la présentation de l’Agenda africain sur la migration à l’occasion du 30è sommet de l’UA, qui s’est tenu en janvier dernier à Addis-Abeba, Ethiopie.

Il s’agit, selon le ministre, d’un Agenda global qui offre une vision africaine sur la migration, visant à faire de la migration en Afrique un choix plutôt qu’une nécessité.

Ce même Agenda appelle à mettre en œuvre des politiques nationales cohérentes et une coordination sous régionale effective avec une perspective continentale, a dit M. Bourita, rappelant que l’Agenda appelle aussi à la mise en place d’un Observatoire africain pour la migration sous l’égide de l’UA avec comme mission notamment de promouvoir l’échange d’informations entre les pays africains pour une meilleure gestion des flux migratoires.

L’agenda africain sur la migration, à travers son approche holistique, vise à aider les pays africains et la commission de l’UA à aborder d’une manière intégrée les défis multidimensionnels liés à la migration, a dit le ministre.