Le Maroc, véritable tête de pont africaine pour les établissements d’enseignement supérieur

mercredi, 9 mai, 2018 à 15:45

Rabat – Le Maroc est devenu une véritable tête de pont africaine pour les établissements d’enseignement supérieur étrangers de renom et un incontestable hub africain d’enseignement supérieur et de recherche, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi.