Le Maroc veut engager une coopération forte et solidaire avec les pays de la Mekong River Commission (Mme Boucetta)

mercredi, 4 avril, 2018 à 13:37

Siem Reap – Le Maroc souhaite établir une coopération forte, solidaire et agissante avec les pays de la Mekong River Commission (MRC : Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam) qui partagent avec le Royaume des valeurs communes et une même aspiration au développement et à la prospérité, a affirmé, mercredi à Siem Reap (Cambodge), la Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mme Mounia Boucetta.