La problématique des habitations menaçant ruine érigée en priorité

jeudi, 8 novembre, 2018 à 18:12

Rabat – Le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri, a indiqué, jeudi à Rabat, que la question des logements menaçant ruine constitue une priorité pour le ministère dans plusieurs villes du Royaume.

M. Fassi Fihri a assuré que les habitations menaçant ruine constituent un des axes primordiaux des politiques publiques dans ce domaine compte tenu du fait que, d’une part, le droit à un logement décent est un droit fondamental, et d’autre part, de l’impératif de répondre aux problématiques que soulèvent cette question surtout que l’opération de recensement des édifices concernés a été menée à terme, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement.

Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la Ville a érigé cette question au rang des priorités dans plusieurs villes dont Fès, Meknès, Rabat et Essaouira, a-t-il dit, notant qu’au niveau de Casablanca, un programme doté de 1,2 milliard de dirhams a été mis en place au profit de 10.000 familles.

Après avoir souligné que 7.500 familles ont été relogées jusqu’à présent, le ministre a reconnu la difficulté de maîtriser cette problématique qui évolue constamment en raison des précipitations et de l’apparition de nouvelles habitations menaçant ruines.

Pour le ministère, préserver l’intégrité physique des citoyens et garantir leur droit à un logement décent constituent une priorité, a ajouté M. Fassi Fihri, faisant remarquer que son département a consacré un budget conséquent à cet effet et est déterminé à poursuivre la mise en oeuvre du programme établi et à mobiliser les ressources nécessaires pour réussir ce chantier.