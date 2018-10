Le ministre de l’Équipement et du transport s’engage à prendre des mesures pour répondre aux revendications des professionnels du transport routier des marchandises

mercredi, 31 octobre, 2018 à 20:37

Rabat – Le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a assuré son engagement à prendre un nombre de mesures pour répondre aux revendications des professionnels du transport des marchandises, lors d’une réunion tenue, mercredi à Rabat, entre le ministre et les représentants des syndicats des transporteurs et des professionnels du secteur.

Selon un communiqué du ministère, citant le procès verbal de la réunion, le ministre s’est engagé à à revoir le seuil de tonnage en vigueur conformément aux conclusions d’une commission, qui sera mise en place, et qui représente toutes les instances présentes, sous la présidence du Secrétaire général du Département, du transport et de la logistique, notant qu’en attente des conclusions de cette commission, qui devraient être publiées dans les plus brefs délais, le sur-tonnage sera traité avec flexibilité dans la limite de 30%.

Quant aux subventions accordées au gasoil professionnel, le ministre a assuré qu’il sera procédé à la mise en place d’une commission présidée par l’un des acteurs professionnels, en partenariat avec le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, pour élaborer une proposition pratique, laquelle proposition sera soumise à l’examen auprès des autres départements concernés, relève la même source.

Concernant la carte du conducteur professionnel de toutes les catégories, il a été décidé d’exonérer les conducteurs exerçant actuellement des frais de formation, précise le communiqué.

A l’issue de cette réunion, les professionnels ont décidé de suspendre la grève.