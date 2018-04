Le ministre délégué chargé de la réforme de l’Administration et de la fonction publique invité mardi du Forum de la MAP

jeudi, 5 avril, 2018

Rabat- Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la réforme de l’Administration et de la fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, sera mardi 10 avril l’invité du Forum de la MAP, qui se tiendra sous le thème “l’Administration marocaine face au défi de la moralisation”.

Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00, sera l’occasion de débattre de la réforme de l’Administration et de la fonction publique, un grand chantier fort complexe, devenu, depuis le discours royal du 30 juillet 2017, la principale préoccupation de l’exécutif. En effet, le discours royal avait épinglé les dysfonctionnements et les carences de l’administration publique en termes de gouvernance, d’efficience et de qualité des prestations offertes aux citoyens.

La rencontre offrira au ministre délégué l’occasion de faire le point sur les actions menées par son département pour mener à bien cette réforme, ainsi que sur le travail de la Commission nationale de réforme de l’administration. Rattachée à la primature, cette Commission est chargée du suivi et application des futures réformes de l’administration publique au Maroc.

M. Ben Abdelkader aura également l’opportunité d’aborder les quatre axes sur lesquels devra reposer la réforme de l’administration publique à savoir: la transformation organisationnelle, la transformation managériale, la transformation numérique et la transformation éthique.

Il sera aussi question, lors de cette rencontre, d’évoquer nombre de questions de grand intérêt pour le citoyen telles que la refonte globale du Statut général de la fonction publique, réforme du décret de nomination dans les hautes fonctions et dans les fonctions de responsabilité, la décentralisation de l’administration publique pour accompagner le chantier de la régionalisation, la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, la moralisation de la fonction publique et la formation continue.

La diffusion en direct de cette rencontre sera assurée via MAP-Live sur le site mapexpress.ma et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux : facebook, twitter et instagram, de même que la traduction simultanée vers trois langues le français, l’espagnol et l’anglais.

Le Forum de la MAP se veut un espace de débat sur les questions d’actualité aux plans politique, économique, culturel et social. Des représentants d’instances gouvernementales et des médias, ainsi que des personnalités de divers horizons y sont conviés.