Le partenariat entre le Maroc et l’Italie contribuera à la consécration de la paix et à la consolidation des libertés dans la région méditerranéenne (M. Aujjar)

vendredi, 26 octobre, 2018 à 9:17

Propos recueillis par Siham Toufiki

Rome – Le partenariat entre le Maroc et l’Italie contribuera à la consécration de la paix et à la consolidation des libertés et de la démocratie dans la région méditerranéenne, a affirmé le ministre de la justice, Mohamed Aujjar.

Dans un entretien accordé à la MAP, en marge de sa visite de travail cette semaine en Italie, M. Aujjar a indiqué qu’il a convenu avec son homologue italien, Alfonso Bonafede, au cours des entretiens qu’ils on eus, d’établir un partenariat entre Rabat et Rome en vue “de donner corps à la coopération entre un pays de la rive Nord de la Méditerranée et un pays de la rive Sud dans le but d’en faire un espace de paix, de liberté et de démocratie”.

Il a mis l’accent, dans ce sens, sur les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour le règlement de différentes crises à travers le monde et en Afrique, plaidant pour la conjugaison des efforts entre les pays pour éradiquer les causes profondes de l’immigration clandestine, à savoir les guerres civiles, la famine et l’absence des libertés et de démocratie.

Lors de ces entretiens qui ont été l’occasion d’évoquer “les actions pionnières du Maroc en Afrique, dans le monde arabe et à l’échelle du pourtour méditerranéen”, il a été convenu d’une prochaine visite au Maroc de M. Bonafede, outre le renforcement de la coopération dans les différents domaines relatifs aux questions propres à la région, a-t-il précisé.

Il a, en outre, mis en avant l’intérêt porté par l’Italie aux réformes en cours au Maroc, notamment dans le domaine de modernisation du système judiciaire et de réforme de la justice, notant que le responsable italien a salué également les efforts du Maroc en matière de lutte contre l’immigration clandestine.

M. Aujjar a souligné, à ce propos, l’approche humanitaire pionnière adoptée par le Maroc dans le domaine de l’immigration, rappelant que les Nations Unies ont choisi le Royaume pour abriter en décembre prochain la première conférence internationale sur la migration.

Il a relevé, par ailleurs, que sa visite a été l’occasion d’informer la partie italienne de la stratégie marocaine pionnière en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et de l’approche globale adoptée par le Royaume dans ce domaine.

Les entretiens ont porté, de même, sur les initiatives pionnières entreprises au Maroc dans “le domaine de déconstruction du discours jihadiste et terroriste”, outre les initiatives de réconciliation engagées dans les prisons marocaines de concert avec tous les acteurs et avec la participation des personnes condamnées dans le cadre d’affaires liées au terrorisme, l’objectif étant de réaliser la réconciliation de ces personnes avec elles-mêmes et avec la société, et de les convaincre de renoncer aux idées extrémistes”.

S’agissant de la coopération bilatérale, a-t-il soutenu, il a été convenu avec le ministre italien de la justice, de former une commission commune regroupant des experts marocains et italiens qui se pencheront sur les moyens d’enrayer les obstacles qui entravent la mise en oeuvre des conventions conclues entre les deux pays.

Le ministre a rappelé, de même, les efforts du Maroc pour aboutir au tribunal numérique à l’horizon 2021, “en exécution du projet royal qui vise à mettre à la disposition des Marocains une justice intègre et indépendante au service des libertés et des droits.

Il a fait savoir que M. Bonafede a signé la décision de nomination d’un juge de communication au Maroc, un acte “qui traduit sa forte volonté de voir se développer les relations avec ce pays”. Le responsable italien a fait part également de son admiration pour les réformes en cours au Maroc, de la stabilité dont jouit le Royaume et de l’intérêt qu’il porte aux minorités en particulier, a-t-il ajouté.