Le président du parlement belge souligne l’importance particulière qu’accorde son pays au renforcement de la coopération avec le Maroc dans les différents domaines

lundi, 7 mai, 2018 à 15:34

Rabat – Le président du parlement fédéral belge, M. Siegfried Bracke, a souligné, lundi à Rabat, l’importance particulière qu’accorde son pays au renforcement de la coopération avec le Maroc dans les différents domaines eu égard au climat de stabilité et de démocratie dont jouit le Royaume et sa grande dynamique économique ainsi qu’à son adhésion à nombre d’initiatives visant à renforcer la stabilité et le développement dans la région maghrébine et en Afrique.