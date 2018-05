Le Processus de Rabat démontre chaque jour sa pertinence (M. Bourita)

mercredi, 2 mai, 2018 à 19:37

Marrakech – Le processus de Rabat, qui est une plateforme d’échanges et de dialogue euro-africaine concernant les politiques, les opportunités et les défis en matière de migration et de développement, démontre chaque jour sa pertinence, a souligné mercredi, à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.