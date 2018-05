Le renforcement de la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au centre d’entretiens maroco-béninois à Rabat

mercredi, 2 mai, 2018 à 14:21

Rabat- Le renforcement des liens de coopération entre le Maroc et le Bénin dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique a été au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, Marie Odile Attanasso.