Le leadership régional du Maroc et l’attractivité de son projet politique mis en avant à Lisbonne

jeudi, 2 mars, 2023 à 12:29

Lisbonne – Le leadership régional et continental du Maroc et l’attractivité de son projet politique et de développement ont été mis en avant lors d’une visite de travail parlementaire à Lisbonne, les 27 et 28 février, dédiée au renforcement de la coopération maroco-portugaise.

La délégation marocaine, conduite par Nadia Bouaida, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, et composée de Nadia El Kansouri (Parti de la Justice et du Développement-PJD) et Salouh El Idrissi (Parti Authenticité et Modernité-PAM), a échangé avec des responsables gouvernementaux et des parlementaires des moyens de renforcer la coopération bilatérale et de partager les expériences et expertises des deux parties, dans les domaines d’intérêt commun.

Dans ce cadre, la délégation a rencontré, en présence de M. Othmane Bahnini, ambassadeur du Maroc au Portugal, le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères portugais, Francisco André. La présidente de la commission a mis en avant, à cette occasion, la position du Maroc en tant que leader aux niveaux continental et régional, tout en mettant en exergue les atouts du royaume en matière d’investissement dans divers domaines économiques et industriels, ainsi que son infrastructure importante, sa stabilité sociale et son climat politique, reconnus par nombre d’organisations et d’organismes internationaux.

Elle a mis également l’accent, au cours de cette rencontre, sur la position géostratégique unique dont jouit le Maroc comme porte d’entrée des investissements en Afrique, outre la position avancée qu’il occupe auprès de l’Union européenne comme partenaire stratégique, considérant que tous ces facteurs constituent une opportunité pour renforcer les relations bilatérales maroco-portugaises, ainsi que pour s’engager dans des relations tridimensionnelles avec les pays d’Afrique subsaharienne.

La délégation a aussi rencontré Sergio Sousa Pinto, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement portugais, Tiago Moreira de Sá, coordinateur du groupe parlementaire du Parti social-démocrate, Diogo Bachero, coordinateur du groupe parlementaire du Parti Chega, et Patricia Quelvaz, du groupe parlementaire du Parti d’Initiative Libérale. Mme Bouaida a souligné à cet effet la solidité des relations entre le Maroc et le Portugal, passant en revue les dimensions du choix démocratique dans lequel le Maroc s’est engagé, son approche constitutionnelle, ainsi que les grands chantiers lancés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour mettre en œuvre les fondements de l’État social.

L’expérience démocratique marocaine, qui est un modèle à suivre dans la région africaine et arabe, continue de se consolider, ce qui s’est reflété à l’occasion des dernières échéances électorales, a-t-elle dit, abordant dans ce sens, le fonctionnement du parlement marocain et les étapes parcourues pour promouvoir la démocratie participative.

Par ailleurs, la présidente de la Commission parlementaire a mis en avant les mesures prises par le Royaume dans le domaine de la stimulation de l’investissement et de l’amélioration de son attractivité, outre les réformes majeures initiées, lesquelles ont eu un impact sur l’amélioration de la situation macroéconomique du pays et le renforcement de l’ouverture et de la compétitivité de l’économie nationale sur le marché international.

D’autre part, Mme Bouaida a jeté la lumière sur les efforts consentis pour promouvoir le statut de la femme et assurer son autonomisation économique, conformément aux Hautes Instructions Royales.