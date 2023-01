Leila Benali s’entretient à Abou Dhabi avec le ministre de l’Energie de la région belge de Wallonie

lundi, 16 janvier, 2023 à 20:49

Abou Dhabi – La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, s’est entretenue, lundi en marge de la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi, avec le vice-Premier ministre et ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Climat de la région belge de Wallonie, Philippe Henry.

Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération maroco-belge dans le domaine des énergies renouvelables, notamment avec la Région wallonne.

Les deux responsables ont également abordé un certain nombre de sujets liés au changement climatique, à la décarbonisation des industries, en plus de la connexion énergétique entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne.

Ils ont aussi évoqué les perspectives d’avenir de coopération entre le Maroc et l’Agence internationale des énergies renouvelables, au sein de laquelle le ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Climat de la Région wallonne occupe le poste de vice-président.

Mme Benali a participé, aux côtés du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’ouverture de la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi, organisée sous le slogan “Unis pour l’action climatique en vue de la COP28”.

Dans le cadre de la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi, une série de rencontres de haut niveau seront organisées pour examiner les principales priorités du développement durable, les moyens de contribuer à la réalisation de la neutralité climatique à l’avenir, et la manière de bénéficier de la première évaluation internationale de l’Accord de Paris pour accélérer les efforts de progrès dans le domaine de l’action pour le climat.

Par ailleurs, cet événement se penchera sur des sujets d’actualité tels que la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, la décarbonisation des industries, la santé et l’adaptation au climat, ainsi que l’implication des jeunes et des femmes dans l’action climatique.