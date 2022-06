Lekjaa: Le gouvernement veille à assurer la pérennité des caisses de retraite à travers des réformes structurelles

jeudi, 9 juin, 2022 à 18:45

Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Rabat, entre le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et le Conseil libyen de la planification, pour le renforcement de la coopération des deux institutions dans les domaines de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques et des stratégies nationales.