L’élargissement de la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni au centre d’un entretien de Mme Boucetta avec le ministre britannique du Commerce international

jeudi, 30 mai, 2019 à 16:43

Rabat – La secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, et le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, ont examiné, jeudi à Rabat, les moyens à même de renforcer et d’élargir la coopération entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni.