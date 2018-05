L’élection du Maroc au CPS de l’UA, un témoignage de confiance fort des Etats africains à l’égard du Royaume

mercredi, 9 mai, 2018 à 12:55

Rabat – L’élection du Royaume du Maroc au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) constitue à la fois une reconnaissance du leadership de Sa Majesté le Roi, un témoignage de confiance fort des Etats africains frères et une expression de l’appréciation de l’engagement concret et de longue date du Royaume sur le continent africain, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.