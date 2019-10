L’équité et l’égalité des chances, principaux enjeux de la réforme du système éducatif

vendredi, 18 octobre, 2019 à 9:46

Fès – Les principaux enjeux de la réforme du système éducatif consistent à garantir l’équité et l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation, tout en luttant contre les disparités spatiales et sociales et contre l’inégalité sous toutes ses formes, a affirmé le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

Intervenant, jeudi à Fès, lors d’une rencontre de communication régionale sur la loi-cadre n°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, M. Amzazi a indiqué que parmi les principales réformes prévues dans ce projet de loi figure l’instauration d’une ‘’nouvelle école ouverte à tous’’, qui passera par l’intégration, de façon graduelle, de l’enseignement préscolaire au sein de l’enseignement primaire, pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.