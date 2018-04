Les défis liés à l’emploi, au travail décent et au chômage au centre d’entretiens maroco-burundais

vendredi, 20 avril, 2018 à 19:48

Rabat – L’échange des points de vue sur les défis liés à l’emploi, au travail décent et au chômage ont été au centre d’entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi à la République du Burundi, Félix Mpozeriniga.