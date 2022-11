Les efforts du ministère de l’Intérieur se poursuivent pour accélérer l’implémentation de la 3ème phase de l’INDH (M. Laftit)

mardi, 1 novembre, 2022 à 22:04

Rabat – Le ministère de l’Intérieur poursuit ses efforts pour accélérer l’implémentation de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH, 2019-2023), un grand chantier royal ayant contribué tangiblement à la réduction de la pauvreté, de l’exclusion sociale et des disparités territoriales, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Présentant le projet du budget sectoriel 2023 du ministère de l’Intérieur devant la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville, M. Laftit a souligné que l’opérationnalisation de cette phase a été marquée par l’adoption d’une approche globale visant la consolidation et le renforcement des acquis, avec une réorientation des programmes pour l’impulsion du capital humain des générations montantes, l’appui aux personnes en situation de précarité, ainsi que l’adoption d’une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus, d’opportunités d’emploi et d’auto-entrepreneuriat.

S’agissant des actions menées dans le cadre programme du rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base au titre de 2022, notamment dans le volet “Réduction des disparités territoriales et sociales”, l’INDH a programmé quelque 318 projets au niveau national, avec une enveloppe d’environ 515 millions de dirhams (MDH), dédiés aux infrastructures sociales de base, comme la santé, l’éducation et l’électrification rurale, ainsi que l’approvisionnement en eau potable et la construction de routes et de pistes, a-t-argué.

Pour ce qui est du programme “Accompagnement des personnes en situation de précarité”, le ministre a fait état de 882 projets, d’un montant estimé à 434,5 MDH, qui ont été programmés en 2022 au profit de douze catégories prioritaires de personnes en situation de précarité.

Concernant le programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, M. Laftit a indiqué que depuis 2019, 104 structures d’accueil intitulées “Plateforme des jeunes”, en plus de trois plateformes mobiles, ont été aménagées et équipées, pour un coût total d’environ de 194 MDH, dont l’apport de l’INDH s’est élevé à environ 178 MDH.

Dans la foulée, des accords ont également été signés pour encadrer les processus d’accompagnement technique et de formation des jeunes afin de renforcer leur employabilité, a tenu à préciser le ministre, ajoutant que 3.241 projets ont été financés durant l’année en cours, d’une valeur estimée à 386 MDH, dont 271 MDH ont été débloqués par l’INDH à titre de contribution pour soutenir l’esprit entrepreneurial chez les jeunes.

Quant au programme d’appui au développement humain des générations montantes, et pour améliorer l’accès aux soins pour la mère et l’enfant dans les zones rurales, quelque 317 projets ont été réalisés durant le premier semestre 2022, avec un investissement de l’ordre de 153,3 MDH , a-t-il fait remarquer.

Dans ce sillage, M. Laftit a fait savoir que la généralisation et le développement du préscolaire ont été l’objet d’une convention de partenariat signée entre son Département et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et de Sports, notant que plus de 15.000 unités préscolaires seront créées et réhabilitées à l’horizon de 2023.

Et de noter que depuis le lancement de la 3ème phase jusqu’en juin 2022, l’INDH a programmé 1.840 nouvelles unités, portant leur total à 8.000 dans les différentes régions du Royaume, avec un budget estimé à 1,66 milliards de dirhams (MMDH).