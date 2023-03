Les Etats-Unis “apprécient profondément” le partenariat de “longue date, historique et inébranlable” avec le Maroc

mardi, 21 mars, 2023 à 9:20

Washington – La visite de travail à Washington du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, marquée par une série d’entretiens avec de hauts responsables américains, dont le secrétaire d’Etat, Antony Blinken, vient conférer un nouvel élan au partenariat stratégique solide et multidimensionnel liant les Etats-Unis et le Maroc.

Les Etats-Unis “apprécient profondément le partenariat de longue date, historique et inébranlable avec le Maroc”, a indiqué, à cette occasion, le chef de la diplomatie américaine.

Abondant dans le même sens, M. Bourita a souligné que l’amitié entre le Maroc et les Etats-Unis est solide, et que le partenariat entre les deux pays n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui, “un partenariat basé sur les engagements communs pour la paix, la stabilité et la prospérité, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI apprécie”.

Durant leur rencontre, les deux hauts responsables ont eu l’occasion également de se concerter sur différentes questions régionales et internationales, dont la guerre en Ukraine, le soutien aux élections en Libye et la situation au Sahel.

“Nous avons un partenariat de longue date, historique et inébranlable avec le Maroc, qui a été une force si importante pour la stabilité, la paix, le progrès et la modération – quelque chose que nous apprécions profondément”, a souligné le secrétaire d’Etat américain.

M. Blinken a salué le “leadership dont le Maroc a fait preuve en travaillant sur la normalisation avec Israël et dans des domaines d’une importance capitale pour le monde, notamment le changement climatique et les énergies renouvelables, où le Maroc a été un véritable leader”.

Le Maroc et les Etats-Unis travaillent ensemble dans “tellement de domaines différents”, a encore relevé le chef de la diplomatie américaine, qui a cité l’exercice militaire “African Lion” qui sera organisé prochainement au Maroc.

La visite de M. Bourita à Washington consacre la dynamique d’échanges réguliers entre le Maroc et les Etats-Unis, qui s’est considérablement intensifiée, au cours de ces deux dernières années, avec la visite au Royaume de nombreux hauts responsables américains et l’organisation par le Maroc d’importantes manifestations conjointes, dont la réunion ministérielle de la Coalition Globale de lutte contre Daech, en mai et en juillet 2022 ou encore le Sommet d’Affaires USA-Afrique qui a servi de prélude au Sommet des dirigeants USA-Afrique, accueilli par le président Joe Biden en décembre dernier.