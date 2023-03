Les États-Unis réaffirment leur soutien au plan marocain d’autonomie comme étant “sérieux, crédible et réaliste” (Blinken)

mardi, 21 mars, 2023 à 9:13

Washington – Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a réaffirmé, lundi, le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie pour clore définitivement le conflit régional autour du Sahara, relevant que les Etats-Unis “continuent” de considérer ce plan comme “sérieux, crédible et réaliste”.

“Le secrétaire a noté que les États-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste”, a indiqué le porte-parole du département d’Etat dans un communiqué publié à l’issue des entretiens tenus à Washington entre le chef de la diplomatie américaine et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Durant leurs entretiens, poursuit le communiqué, le secrétaire d’Etat et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ont “affirmé leur plein soutien à l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, pour la promotion d’une solution politique durable et digne” à ce conflit régional.

M. Bourita effectue une visite de travail à Washington qui s’inscrit dans le cadre des consultations permanentes destinées à consolider le partenariat stratégique liant le Maroc aux Etats-Unis et à se concerter sur différentes questions régionales et internationales.