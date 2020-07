Les membres du gouvernement présentent leurs chaleureuses félicitations à SM le Roi à l’occasion de l’obtention par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan du baccalauréat

Rabat – Le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a présenté, en son nom propre et en celui de tous les membres de l’Exécutif, ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tous les membres de la Famille Royale, à l’occasion de l’obtention par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan du baccalauréat au titre de la session 2020, avec mention “très bien”.

Le Chef du Gouvernement a tenu, au début des travaux du Conseil du Gouvernement, à exprimer, “en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres du gouvernement, ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, et à tous les membres de l’illustre Famille Royale, à l’occasion de l’obtention avec brio par le bien aimé Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan du baccalauréat au titre de la session 2020, exprimant ses vœux de davantage de réussite et de succès pour Son Altesse Royale dans Son parcours scientifique et universitaire”, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil tenue jeudi à Rabat sous la présidence de M. El Otmani.

Le Chef du Gouvernement a, par la même occasion, félicité tous les élèves qui ont passé le baccalauréat et leur a souhaité pleine réussite, faisant observer que “malgré les conditions liées à la pandémie, la session 2020 a été couronnée de succès au niveau organisationnel, à travers le respect des différentes normes de santé et des précautions et mesures nécessaires en la matière”.

Par ailleurs, M. El Otmani a salué les efforts de toutes les équipes pédagogiques, administratives, sanitaires et sécuritaires, entre autres, qui ont contribué au succès de cette grande opération, y voyant “un nouveau succès pour notre pays dans la lutte contre les répercussions de la pandémie”.

Le nombre de candidats lors de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de 2020 a atteint 441.238, pour 318.917 scolarisés, dont 282.048 dans le secteur public (64% du total) et 36.869 candidats issus de l’enseignement privé (8%).