Les perspectives de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre M. Bourita et son homologue yéménite

lundi, 3 octobre, 2022 à 20:51

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak, qui effectue une visite de travail officielle au Maroc.

Les deux ministres ont affirmé, lors d’une conférence de presse conjointe au terme cette entrevue, leur détermination à développer les relations bilatérales et à élargir les perspectives de la coopération entre le Maroc et le Yémen dans les différents domaines et questions d’intérêt commun, au service des intérêts des deux pays et peuples frères.

A cet égard, M. Bourita a indiqué que cette rencontre a constitué une occasion de souligner “la profondeur et la force” des liens unissant le Royaume et le Yémen et leurs peuples, précisant qu’il s’agit de “relations fondées sur la fraternité, l’amitié, ainsi que la solidarité et le soutien mutuel concernant les questions essentielles des deux pays”.

Il a fait part de la volonté du Maroc de développer les relations bilatérales, relevant, dans ce sens, la signature de cinq accords dans plusieurs domaines, notamment celui portant sur le mécanisme de consultations politiques, devenu désormais structurant.

M. Bourita a rappelé que, suite à la réunion qu’il avait eue, en mai dernier à Marrakech, avec son homologue yéménite, le Maroc a nommé un chargé d’affaires auprès du Yémen avec résidence à Riyad, comme cela avait été convenu.

Le ministre a relevé que ce diplomate, dont le dossier principal porte sur les relations maroco-yéménites, a commencé à travailler pour explorer toutes les opportunités de consolider les relations entre les deux pays.

M. Bourita a indiqué, par ailleurs, que le Maroc a toujours veillé à accueillir et à former les étudiants yéménites au sein de ses universités et instituts, faisant savoir, à ce sujet, qu’il a été convenu de porter de 50 à 100 le nombre de bourses au profit des étudiants yéménites, aussi bien celles dédiées aux études académiques que celles consacrées à la formation professionnelle.

Le travail sur la démarche permettant de tirer profit de ces bourses débutera dès la rentrée universitaire actuelle, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés a exprimé les remerciements de la direction de son pays à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour “leurs positions constantes à l’égard de leurs frères au Yémen”, notant que le Maroc et le Yémen sont unis par “les liens du sang, de l’histoire et des intérêts communs”.

Il a ajouté que “le Maroc représente, dans l’imaginaire collectif des Yéménites, tout ce qui est positif”, rappelant que “des milliers de Yéménites étudient et vivent dans le Royaume”.

Le ministre yéménite, qui s’est félicité de l’accord prévoyant l’augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants yéménites par les universités marocaines, a relevé qu’une cérémonie a été organisée récemment pour célébrer l’obtention par 84 doctorants yéménites, lors des deux dernières années, de doctorats au sein des universités marocaines, précisant qu’il s’agit d’une illustration de “l’ampleur du rôle positif joué par le Maroc au profit du Yémen en cette conjoncture difficile”.

M. Awad Bin Mubarak a salué, en outre, la signature de plusieurs accords entre les deux pays dans divers domaines, notamment le mécanisme de consultations politiques, ainsi que le renforcement du niveau de coordination dans ce domaine.