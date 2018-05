Les relations entre le Maroc et l’Espagne convergent avec la politique d’ouverture et de modernisation prônée par le Royaume (ministre)

Rabat – Les relations entre le Maroc et l’Espagne, privilégiés par leur rapprochement à tous les niveaux, convergent pleinement avec la politique d’ouverture et de modernisation, de consolidation de l’État de droit et de bonne gouvernance prônée par le Royaume, a souligné, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader.