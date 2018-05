Les relations maroco-émiraties sont singulières et exceptionnelles (M. Bourita)

mardi, 22 mai, 2018 à 22:25

Ces projets, inaugurés par le gouverneur de la province, Abdelmajid El Kyak concernent notamment la réhabilitation et la modernisation du service de la radiographie et de la Chirurgie orthopédique et traumatologique relevant de l’hôpital provincial de Sidi Slimane, pour un montant global de plus de 10 MDH et un marché pilote (Souk Slimania 2), avec un montant global de plus de 2 MDH.