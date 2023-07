Les relations maroco-guinéennes sont excellentes et marquées du sceau de la bonne entente et de la convergence des vues (Bourita)

lundi, 10 juillet, 2023 à 17:22

Dakhla – Les relations liant le Maroc et la Guinée sont excellentes et sont marquées du sceau de la bonne entente et de la convergence des vues, a affirmé, lundi à Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Les relations bilatérales sont excellentes et basées sur une amitié sincère et un véritable partenariat qui s’est consolidé davantage lors des dernières années”, a indiqué M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, à l’issue de la 7ème session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée.

Ces relations sont marquées du sceau de la bonne entente et de la convergence des vues des dirigeants des deux pays depuis les visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI à Conakry en 2014 et 2017, au cours desquelles plusieurs projets qui visent le développement de ce pays frère ont été lancés, a-t-il ajouté.

La Guinée compte un grand nombre de projets royaux au niveau du continent africain après le lancement de 11 projets depuis 2017, a fait savoir le ministre, relevant que la tenue, après 11 ans, de la 7ème session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée vient souligner l’importance de ce mécanisme institutionnel de la coopération bilatérale et l’évolution des relations de coopération entre les deux pays lors des dernières années.

Dans ce contexte, M. Bourita a exprimé ses remerciements à son homologue guinéen et aux autorités guinéennes, en particulier à Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, pour la tenue de cette session à Dakhla, dans les provinces du Sud du Royaume, affirmant que la tenue de cette importante réunion à Dakhla confirme les positions constantes et historiques de la Guinée concernant l’intégrité territoriale du Royaume, lesquelles ont été couronnées par l’ouverture en 2020 d’un consulat général de la Guinée dans cette belle ville du Sud marocain.

M. Bourita s’est également félicité de la décision des autorités guinéennes de nommer un consul ayant le grade d’ambassadeur pour occuper le poste de consul général de la République de Guinée dans cette ville, notant que l’installation du diplomate guinéen est prévue ce lundi.

Le ministre a, en outre, relevé qu’avec la tenue des travaux de cette rencontre, la ville de Dakhla aura accueilli quatre commissions mixtes de coopération avec les Comores, la Sierra Leone, le Burkina Faso et aujourd’hui avec la Guinée.

Les travaux de ces commissions ont vu la signature de 44 conventions de coopération, ce qui traduit la place diplomatique qu’occupe la ville de Dakhla qui se veut une porte d’entrée et un axe essentiel de la coopération entre le Royaume du Maroc et sa profondeur africaine, a soutenu M. Bourita.

D’autre part, le ministre a indiqué que le Maroc suit avec satisfaction l’évolution du processus de transition démocratique en Guinée, ainsi que la refondation et la mise en place des institutions de l’Etat dans ce pays africain frère.

Il a affirmé que le Maroc est totalement convaincu que la sagesse et le génie du peuple guinéen permettront à ce pays de mettre ce processus sur la bonne voie et de réaliser les aspirations du peuple guinéen, soulignant que les signaux forts envoyés par la direction guinéenne dans ce sens constituent “une source d’optimisme, de confiance et de soutien de la part du Royaume”.

De ce fait, et sur Hautes Instructions Royales, “le Maroc accompagnera le processus de transition démocratique en Guinée”, a ajouté M. Bourita, précisant que le Royaume “ne s’ingère pas dans les affaires intérieures, mais tend toujours sa main pour accompagner les pays frères et répondre à toutes leurs attentes”. Il a rappelé que la Guinée figure parmi les pays liés par un partenariat “solide et séculaire” avec le Royaume.

Le ministre a noté que la tenue de la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée et la signature de plusieurs accords de coopération à cette occasion entre les deux pays illustrent la volonté claire du Maroc d’assurer, conformément aux Hautes Orientations Royales, la continuité de ce partenariat et de le consolider davantage, affirmant que le dialogue politique entre les deux pays “se poursuit alors que notre coopération économique, qui se développe, requiert une forte impulsion et une plus grande adhésion du secteur privé dans les deux pays”.

M. Bourita a fait observer que les échanges humains et la coopération consulaire sont également sur la bonne voie, suite à l’accord visant à simplifier l’accès des Guinéens au territoire national pour poursuivre leurs études, suivre des traitements médicaux ou faire du tourisme.

Il a été convenu, dans ce même cadre, de faire preuve de fermeté envers les réseaux d’immigration irrégulière et les ressortissants guinéens voulant transiter par le territoire marocain, à travers ces réseaux, pour aller vers d’autres régions ou semer la zizanie, a-t-il dit.

Il a souligné que, dans le cadre du voyage des Guinéens au Royaume pour tourisme, études, soins de santé ou commerce, “nous avons facilité l’obtention d’une autorisation d’accès au Maroc et nous envisageons d’annuler ce permis pour les personnes de plus de 60 ans qui souhaitent bénéficier de services médicaux ou effectuer des visites familiales”.

M. Bourita a expliqué que des équipes marocaines travailleront avec leurs homologues guinéennes dans ce sens, afin que l’élément humain reste une composante essentielle de l’amitié maroco-guinéenne, des relations bilatérales et du futur partenariat.