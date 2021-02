Les rencontres régionales de coordination, un tournant majeur dans la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 (M. Amzazi)

samedi, 27 février, 2021 à 18:17

Zagora – Les rencontres régionales de coordination et de suivi des projets stratégiques de la loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation et de la formation marquent un “tournant majeur” dans la mise en œuvre de ce cadre légal, a souligné, samedi à Zagora, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

Cette loi offre un cadre contractuel avec des engagements en matière de concrétisation des choix et des objectifs majeurs de la réforme du système éducatif, a ajouté M. Amzazi lors de la rencontre de coordination sur la loi cadre 51.17 et ses projets stratégiques au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.