Les résultats de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, un point de changement important dans le processus politique (M. Bourita)

samedi, 28 novembre, 2020 à 19:49

Tanger – Les résultats de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne constitueront un “point de changement important qui aura un grand impact sur le processus politique”, a affirmé, samedi à Tanger, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la séance de clôture de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, tenue du 23 au 28 novembre à Tanger, M. Bourita a indiqué que “les résultats de la réunion, plus particulièrement la tenue prochainement d’une session de la Chambre des représentants sur le territoire libyen, constituent un point de changement important qui aura un grand impact sur le processus politique”, estimant que la tenue de la réunion consultative avec la participation, pour la première fois depuis plusieurs années, de plus de 123 députés libyens, est en soi une “réussite”.

Après avoir mis en avant les résultats importants de la réunion et le progrès réalisé par les quatre commissions constituées à cette occasion, M. Bourita a salué l’atmosphère dans laquelle s’est déroulée la réunion, imprégnée par l’esprit de responsabilité et de patriotisme ainsi que la conscience quant à l’importance de cette étape et le rôle fondamental des Libyens, notamment de la Chambre des représentants, pour accompagner l’étape critique que connaît le processus politique en Libye.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant la disposition constante du Royaume du Maroc à accompagner la volonté des députés libyens et de la communauté internationale pour garantir la réunion de la Chambre des représentants afin qu’elle assure son rôle et ses responsabilités, exprimant son espoir que cette réunion consultative constitue un point de départ pour la Chambre des représentants afin de jouer pleinement le rôle qui lui est attribué par l’Accord politique, un rôle important dans le domaine de nomination, de législation et de contrôle.

“L’étape politique actuelle nécessite une Chambre des représentants harmonieuse, qui avance dans une seule direction, où les divisions géographiques et politiques prennent fin, et qui oeuvre en tant qu’un seul organe au service de la Libye et des libyens”, a-t-il relevé, estimant qu’à travers le suivi de la réunion et de ses résultats, le pari a été gagné.

Pour sa part, le député à la Chambre des représentants libyenne, Ahmed Chalhoub, a affirmé, lors d’une allocution prononcée au nom des députés ayant participé à la réunion consultative, que le rôle du Royaume du Maroc dans la réunion de la Chambre des représentants afin de “briser la glace” parmi ses membres sera inscrit dans la mémoire des Libyens, faisant savoir que ce rôle traduit l’intérêt que porte le Maroc frère pour les Libyens.

Il a également salué le rôle du Royaume du Maroc dans l’unification de la Chambre des représentants libyenne et la mise en place de l’atmosphère adéquate à cet effet, estimant que la réunion de la Chambre grâce aux efforts des frères du Royaume du Maroc sera un jour historique pour les Libyens.