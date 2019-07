L’évolution des droits de l’Homme au Maroc est positive, mais il reste encore des défis à relever

vendredi, 19 juillet, 2019 à 13:27

Rabat – Le ministre d’État chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, a affirmé jeudi à Rabat, que l’évolution des droits de l’Homme au Maroc est positive, mais il reste encore des défis à relever et des efforts à déployer.

Lors de la présentation du rapport sur “les réalisations en matière des droits de l’homme au Maroc: le développement institutionnel et législatif et le bilan de la mise en œuvre des politiques publiques après l’adoption de la Constitution de 2011” soulignant les principaux indicateurs généraux de l’évolution des droits de l’Homme entre 2012 et 2018, M. Ramid a fait état d'”un bilan caractérisé globalement par un progrès constant et croissant avec la persistance de certains défis et faiblesses qui font que les réalisations connaissent quelques cas de stabilité et de lenteur dans de nombreux domaines.