L’Examen multidimensionnel du développement au Maroc recommande une plus grande cohésion entre les politiques publiques et les stratégies sectorielles

mardi, 15 mai, 2018 à 10:30

Rabat – L’Examen multidimensionnel du développement au Maroc, réalisé par le Centre de développement relevant de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), recommande d’œuvrer en faveur d’une plus grande cohésion entre les politiques publiques et les stratégies sectorielles en vue d’une plus grande efficacité dans l’action de l’État.