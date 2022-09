L’INDH, dans sa phase III, va redoubler d’efforts pour soutenir le système éducatif national

lundi, 19 septembre, 2022 à 15:00

Skhirat – La troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui a réalisé un saut qualitatif grâce à l’orientation de ses interventions vers le volet immatériel du développement humain, va redoubler d’efforts pour soutenir le système éducatif national, notamment en matière de promotion des apprentissages et d’acquisition des compétences, a affirmé, lundi à Skhirat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

S’exprimant à l’ouverture des 2èmes Assises nationales du développement humain organisées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Laftit a assuré que la question des apprentissages, en tant que levier de valorisation du capital humain, est une problématique qui interpelle tout un chacun et requiert tout l’intérêt et l’attention nécessaires, particulièrement de la part des intervenants institutionnels, des familles, de la société civile, des conseils élus et du secteur privé, afin d’aboutir à des solutions efficaces permettant d’améliorer le niveau d’acquisition par les enfants des connaissances de base, de faciliter leur intégration dans la vie pratique et de contribuer efficacement au développement du Royaume.

Le contexte pressant et les références scientifiques derrière le choix de “la qualité des apprentissages, clé du développement humain” comme thème pour ces Assises, a poursuivi le ministre, s’appuient sur les orientations de la phase III de l’INDH, notamment son programme 4 visant l’impulsion du capital humain des générations montantes, en faisant face directement et de manière anticipative aux principales entraves au développement humain.

Et d’ajouter qu’ils puisent aussi leur origine dans les grandes réformes que connait le Royaume, en particulier la promotion du système d’éducation et de formation, afin de répondre aux exigences relatives aux aspects immatériels du développement humain et de promotion du capital humain, que SM le Roi Mohammed VI n’a cessé d’appeler à mettre en œuvre en tant qu’un des préludes et une des priorités pour l’opérationnalisation du Nouveau modèle de développement et la réalisation du développement socio-économique escompté.

La problématique de la qualité des apprentissages représente, à l’heure actuelle, l’un des défis majeurs pour plusieurs pays compte tenu des déficits enregistrés, lesquels ont été aggravés par certaines crises, en particulier sanitaire, a-t-il fait observer, notant que les données nationales au titre de l’année scolaire 2020/2021 appuient ce constat, en particulier celles inhérentes aux élèves déscolarisés et au niveau du déficit dans les apprentissages pour les enfants scolarisés de moins de 10 ans, ce qui a impacté l’indice du développement humain du Royaume qui n’a pas dépassé 50%.

Cette situation, selon M. Laftit, est due principalement au manque d’acquisition par les apprenants des connaissances de base en matière de lecture, de mathématiques et de sciences, comme le confirment les résultats des concours internationaux dans lesquels les élèves marocains ont, malheureusement, occupé les dernières places du classement par rapport à leurs confrères des pays participants, “ce qui nous appelle tous à redoubler d’efforts pour instaurer un modèle éducatif national capable de relever les défis actuels et futurs et garantir un enseignement de qualité, équitable et durable au profit de l’ensemble des élèves marocains, en particulier en milieu rural et dans les zones reculées”.

Après avoir rappelé les Hautes Instructions Royales contenues dans le discours du Trône du 29 juillet 2018, le ministre a indiqué que l’INDH a réalisé un bilan très positif quant à sa contribution à la mise en œuvre du programme du préscolaire au cours de la période 2019-2021, à travers la réalisation de plusieurs espaces d’accueil au profit des enfants issus du monde rural et la création de nombreuses opportunités d’emplois pour les éducateurs qui ont bénéficié des formations nécessaires.

Depuis son lancement, a-t-il ajouté, l’INDH a contribué à la création et à la gestion des Maisons de l’étudiant et de l’étudiante, à l’acquisition d’une flotte de bus de transport scolaire dans le but d’améliorer les conditions de scolarisation et d’assurer un meilleur accès aux établissements d’enseignement, outre des cours de soutien scolaire gratuits aux élèves du primaire dans les milieux rural et péri-urbain afin de renforcer les compétences de base et d’améliorer l’apprentissage des mathématiques et de la langue française, et l’initiative royale “Un million de cartables” qui profite annuellement à plus de 4,5 millions d’enfants.

En dépit de la forte adhésion de l’INDH pour soutenir les efforts considérables déployés par le département de l’Éducation nationale et du Préscolaire en vue de tirer vers le haut le niveau des apprentissages, a relevé M. Laftit, “la réalité demeure marquée par un déficit tangible en la matière, ce qui affecte négativement les indicateurs de développement humain dans notre pays”.

Et le ministre de conclure que l’organisation de cet événement constitue une véritable opportunité pour tous les participants, dont les acteurs concernés par la valorisation du capital humain, afin d’examiner et d’analyser tous les aspects liés à la problématique des apprentissages et de chercher des solutions et des mécanismes innovants pour en améliorer la qualité à la lumière des nombreux changements et mutations que connaît le monde à l’heure actuelle.