L’ISIC se charge de former des porte-paroles du Ministère public

jeudi, 4 juillet, 2019 à 21:25

Rabat- L’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) se chargera de former des porte-paroles du Ministère public dans les différentes juridictions du Royaume.

En vertu d’une convention de partenariat et de coopération signée, jeudi à Rabat, avec la présidence du Ministère public, l’ISIC s’engage à organiser des sessions de formation de porte-paroles du Ministère public au niveau de l’ensemble des juridictions du Royaume, de doter les magistrats du parquet des techniques de communication avec les médias sociaux, d’ouvrir des branches de formation au Master devant le personnel du Ministère public et d’organiser des manifestations scientifiques et intellectuelles dans les domaines d’intérêt commun.

Pour sa part, la présidence du Ministère public s’engage, en vertu de cette convention de trois ans renouvelables, à contribuer à la formation des journalistes dans les domaines relatifs aux rôles et aux missions du Ministère public, à participer à la diffusion de la culture juridique liée à la presse en faveur des étudiants et professionnels du journalisme et à renforcer la coopération en matière de recherches dans les sujets d’intérêt commun.

Cette convention a été signée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, Mohammed Abdennabaoui et le directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensfia, en marge de la cérémonie de clôture de la première session de formation organisée en faveur de 50 magistrats du parquet relevant de toutes les juridictions du Royaume, sous la supervision d’enseignants de l’ISIC.

Selon M. Laâraj, cette convention vise l’ouverture du monde de l’information et de la communication sur la justice au niveau du Ministère public, ainsi que l’ouverture des magistrats du parquet sur le domaine de l’information et de la communication.

“Cette convention offre l’opportunité aux journalistes et aux professionnels de s’informer sur les domaines juridiques et permet aux magistrats du Ministère public de s’initier aux dernières nouveautés dans le domaine de la communication et de l’information”, a-t-il souligné à la presse.

Pour sa part, M. Abdennabaoui a indiqué que l’ambition est de doter les compétences juridiques des moyens nécessaires pour communiquer avec la société, en leur inculquant les techniques de l’information et en les formant dans ce domaine.

“Aujourd’hui, nous célébrons la cérémonie de remise des diplômes à la troisième promotion des magistrats du Ministère public qui ont été formés à l’ISIC”, s’est-il félicité, ajoutant: “nous concluons cette convention pour la continuité de cette opération”.

Au terme de cet événement, il a été procédé à la remise des certificats de participation à la première série des sessions de formation au profit d’un certain nombre de participants.

Cette formation de 12 jours, organisée du 17 juin au 4 juillet à l’ISIC, a porté sur les techniques d’information et la mission du porte-parole, les techniques de gestion des relations avec la presse et la communication numérique.