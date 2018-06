L’observatoire national de la criminalité: un mécanisme essentiel pour l’élaboration des politiques relatives au crime

Rabat – L’observatoire national de la criminalité constituera un mécanisme essentiel pour l’élaboration des politiques et la fourniture de données relatives au crime, outre la collecte et l’émission des informations nécessaires pour mettre en œuvre les engagements de l’Etat en matière de publication des rapports internationaux et de promotion des réseaux d’informations dans ce domaine, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la justice Mohamed Aujjar.