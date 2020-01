L’ouverture d’un consulat général à Laâyoune témoigne du soutien ferme du Gabon à la marocanité du Sahara (ministre gabonais des AE)

vendredi, 17 janvier, 2020 à 23:18

Laâyoune – L’ouverture d’un consulat général du Gabon à Laâyoune témoigne du soutien ferme du peuple et du gouvernement de ce pays africain à la marocanité du Sahara, a indiqué vendredi le ministre gabonais des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie, de l’Intégration régionale et des Gabonais de l’étranger, Alain-Claude Bilie-By-Nze.

“Nous avons déjà une ambassade au Maroc et l’ouverture de ce consulat général à Laâyoune s’inscrit dans le cadre de la continuité de cette représentation diplomatique”, a souligné M. Bilie-By-Nze, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Tout en se félicitant des relations “singulières, particulières et étroites” unissant le Gabon et le Maroc, le ministre gabonais a invité la communauté gabonaise à s’installer dans les provinces du Sud du Royaume pour bénéficier des formations dans les domaines de la pêche maritime, du tourisme, des énergies renouvelables et des bâtiments.

“Le Gabon va continuer à travailler avec le Maroc sur d’autres sujets qui s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de notre coopération et des liens fraternels qui existent entre nos deux pays”, a-t-il noté.

La République du Gabon a inauguré vendredi un consulat général à Laâyoune, la troisième représentation diplomatique ouverte dans cette ville après le consulat honoraire de Côte d’Ivoire, ouvert en juin dernier, et le consulat général de l’Union des Comores, qui a commencé à offrir ses services en décembre.

La ville de Dakhla accueille, elle aussi, les consulats généraux de la Gambie et de la Guinée.