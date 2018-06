L’UNESCO disposée à élaborer des projets visant à renforcer le droit à l’information au Maroc

vendredi, 1 juin, 2018 à 9:29

Rabat – L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est disposée à élaborer et à mettre en œuvre des projets visant à renforcer le droit d’accès à l’information au Maroc, en coopération avec tous les acteurs et la société civile, a souligné, jeudi, la directrice du bureau de l’UNESCO à Rabat, Golda El Khoury.