M. Akhannouch représente SM le Roi à la cérémonie d’investiture du Président angolais

jeudi, 15 septembre, 2022 à 15:20

La convention relative au soutien des programmes d’innovation industrielle (TATWIR-R&D ET INNOVATION) prévoit de soutenir 100 projets qualifiés, à travers l’appui au développement et le renforcement des brevets d’invention, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Riad Mezzour.