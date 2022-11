M. Akhannouch salue le soutien continu de la République du Salvador à la marocanité du Sahara et son appui au plan d’autonomie

mardi, 15 novembre, 2022 à 19:33

Le Maroc a gagné cette année une place parmi les dix premiers pays les plus performants sur le plan climatique, selon le Rapport de l’indice de performance climatique de 2023, établi par les Organisations Non Gouvernementales Germanwatch et le Réseau international d’Action pour le Climat ainsi que l’Institut allemand New Climat Institute.