M. Akhannouch s’enquiert de l’état d’avancement de plusieurs projets agricoles dans la région de l’Oriental

vendredi, 11 janvier, 2019 à 14:08

Nador – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a effectué, jeudi, une visite de terrain dans la région de l’Oriental au cours de laquelle il s’est enquis de l’état d’avancement de plusieurs projets de développement agricole lancés dans le cadre du Plan “Maroc Vert” au niveau des provinces de Nador et Driouch.